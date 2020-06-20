Бананы содержат много полезных витаминов и микроэлементов, но их нельзя сочетать с некоторыми продуктами, ведь это может привести к серьезному вреду для организма, сообщает издание Sohu.

Нельзя бананы есть вместе с хамийской дыней, ведь оба продукта богаты ионами калия, и в организме может возникнуть их переизбыток, чреватый ослаблением сердечной мышцы, почечной недостаточностью и заболеваниями суставов.

Также не стоит употреблять бананы вместе с кисломолочными продуктами, ведь и фрукт, и молочка улучшают работу системы пищеварения, но вместе эффект оказывается «чересчур» эффективным. Это может вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Нельзя употреблять бананы вместе с бататом – так называемым «сладким картофелем». И бананы, и батат богаты клетчаткой, но ее переизбыток вреден для организма, так как способен привести к метеоризму.

Издание не советует употреблять незрелые бананы, которые имеют вяжущий вкус. Причина тому – избыток дубильной кислоты. Она способна привести к запорам. Также не стоит есть бананы натощак, так как это способно привести к переизбытку магния и дефициту неорганических солей.