Похудение невозможно без клетчатки, поэтому в меню должно быть много овощей, заявила «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что пищевые волокна выводят жир.

Худеющим стоит включить в свой рацион разные виды капусты, в которой содержится тартроновая кислота, препятствующая превращению углеводов в лишние килограммы. При этом женщинам, страдающим от заболеваний щитовидной железы, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, так как от капусты они могут полнеть.

Важно пить много жидкости и отдавать предпочтение овощным культурам, в которых много воды, например огурцам.

Диетолог также порекомендовала блюда из сельдерея.

«Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от лишних калорий!» — сказала она.

Соломатина напомнила о пользе бобовых, понижающих уровень сахара в крови и дающих чувство насыщения.

К пище стоит добавлять различные приправы: черный и красный перец, имбирь. В них содержатся пиперин, капсаицин и джинджерол, которые улучшают кровообращение и повышают температуру тела, стимулируя пищеварение и обмен веществ.

Подойдут и овощные супы — они низкокалорийны и притупляют чувство голода.

Кофе, чай и какао можно пить с корицей и ванилью, которые снимают тягу к сладкому, отметила врач. Кроме того, в небольших количествах разрешен темный шоколад, указала она.

"Семечки и орехи содержат много магния, они также помогут отказаться от сладостей. Хороши кедровые орехи", — цитирует Соломатину газета.

Картофель лучше употреблять отварным и холодным, так как в этом случае содержащийся в нем крахмал не будет препятствовать похудению. Полезной заменой этому продукту могут стать репа или топинамбур, добавила диетолог.

«Эти корнеплоды содержат огромное количество полезных веществ, клетчатку. Они похожи на картофель, при этом содержат в разы меньше крахмала. Топинамбур, кроме того, дает организму инсулин, который является профилактическим средством диабета», — заметила она.

Собеседница издания рассказала, что любителям тостов лучше предварительно положить хлеб в морозилку. Во время приготовления крахмал будет видоизменяться и не отложится «на боках».

Специалист заявила, что худеющим нельзя забывать о мясе.

«Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина. В говядине много железа, которое окисляет жиры, но есть красное мясо надо не чаще двух раз в неделю. Мужчинам рекомендуется потреблять ежедневно небольшой кусочек сала, оно оказывает позитивное воздействие на предстательную железу», — сообщила она.

В первой половине дня полезно употреблять одно-два яйца. Одним из вариантов может быть яичница с помидорами — после термической обработки в них содержится много ликопина, который дает много энергии, улучшает работу мозга и физическую реакцию.

Диетолог напомнила, что есть нужно не спеша, а прием пищи можно начать с маленькой порции овощного салата, который перебьет аппетит.