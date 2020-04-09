Все новости на карте

Меры по сохранению здоровья, укреплению иммунитета и общего состояния организма необходимо принимать в условиях самоизоляции. Помочь в этом может включение в рацион некоторых продуктов питания.

Об этом сообщает «МК в Санкт-Петербурге». Издание отмечает, что в первую очередь необходимо купить «живые» йогурты. Полезные бактерии, содержащиеся в них, способствуют бесперебойной работе желудочно-кишечного тракта, в том числе и кишечника.

Идеально подойдёт для приготовления супов-пюре и запеканок брокколи с большим количеством витаминов А, С, Е, макро— и микроэлементов, антиоксидантов и клетчатки.

Ещё одним суперфудом для иммунитета является печень трески, которую можно заменить натуральным рыбьим жиром в капсулах.

Имбирь содержит большое количество витаминов, минералов, эфирных масел, а также органическое соединение гингерол, которое оказывает противовоспалительное, антибактериальное и антиоксидантное действие.

И, конечно, нельзя забывать о чесноке, который содержит природный антибиотик аллицин, согласно некоторым исследованиям помогающий предотвратить осложнения после простуды и гриппа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит информацию о повышении цен на продукты. Соответствующую информацию ведомству сообщили депутаты на встрече с правительством. В службе предупредили о проверке любых возможных ценовых сговоров.

Видео дня. Спустили на землю: чиновника наказали за скандал в аэропорту