Британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих посетителей и выяснил, какие отличительные особенности внешности могут указывать на склонность мужчин к измене.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. мужчин, которые рассказали, насколько они верны своим партнершам.

Как оказалось, заядлые посетители барбершопов, мужчины с ухоженными бородами, чаще других позволяют себе «сходить налево», пишет 18 марта Daily Star. 58% таких мужчин признались в неверности.

На втором месте (52%) оказались мужчины с густой щетиной, на третьем — с длинной бородой (38%).

В итоге меньше всех изменяют тщательно выбритые мужчины (29%).

Кроме того, не самыми верными партнерами оказались мужчины с татуировками и пирсингом.

Эксперты Illicit Encounters пришли к выводу, что мужчины, которые слишком зациклены на своей внешности и привлекательности, более других склонны к измене.

В августе частный детектив из австралийского города Сидней Наталья рассказала о первых признаках измен. По ее словам, стоит обратить внимание на то, как партнер пользуется телефоном.