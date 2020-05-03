В условиях длительной самоизоляции может развиться депрессия. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как распознать недуг и избавиться от него.

В первую очередь специалист советует обратить внимание на появление раздражительности. Этот симптом врачи называют гиперестезия, или повышенная чувствительность нервной системы.

«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — цитирует Громову 3 мая радио Sputnik.

Говорить о надвигающейся депрессии могут и упадок сил, а также отсутствие интереса к тому, что раньше нравилось.

«Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», — указала врач.

Бороться с такой «карантинной депрессией» врач посоветовала простым способом — созданием личного пространства. Даже в условиях жизни с большой семьей нужно уметь найти время побыть с собой наедине.

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