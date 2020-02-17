Дети вступают в «группы смерти» в период кризиса, суицидальные наклонности никогда не возникают на пустом месте, заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Причины вступления детей в подобные сообщества она назвала в интервью РИА Новости.

«Вступление в группу — это уже шаг горя ребенка, он уже несчастен и считает, что его никто не понимает и не любит. Вот тут и находится группа, которая «подсказывает» что делать, если ты несчастен», — сказала Ярославская.

По ее словам, необходимо создать безопасную среду для детей, и основную роль в этом играет семья. Омбудсмен призвала родителей прислушиваться к ребенку и осторожно выбирать слова.

Также она подчеркнула, что доступ на сомнительные ресурсы в сети необходимо закрыть.

22 января президент Владимир Путин раскритиковал «группы смерти» и назвал их создателей уродами. Он также добавил, что за последнее время удалось снизить их влияние на подростков.

В июле 2017 года в России было принят закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. Так, за побуждение к суициду грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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