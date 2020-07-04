Профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт объяснил статистику смертности от коронавируса в Германии.

В стране официально насчитывается 108 смертей от COVID-19 в пересчете на один миллион населения. Это один из самых низких показателей в мире.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — заявил Курт в интервью РБК.

Профессор также заметил, что немецким властям удалось быстро снизить темпы распространения вируса на ранней стадии эпидемии, что позволило избежать заражения пожилых людей.

По мнению ученого, низкая смертность от коронавируса в Германии связана с особенностью культуры и устройства общества. В частности, несколько поколений немцев редко живут в одном доме с другими членами семьи.

"В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти", — заметил эпидемиолог.

Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,5 миллиона инфицированных, как минимум 512 тысяч скончались.