Саудовская Аравия и Россия соревнуются за право считаться ведущим поставщиком нефти в Китай, наращивая экспорт даже в условиях снижения глобального спроса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитиков.

Согласно данным аналитических компаний Refinitiv, Vortexa и Kpler, которые приводит агентство, Саудовская Аравия, основной нефтяной поставщик Китая в прошлом году, экспортировала туда 1,6-1,7 миллиона ​​баррелей в сутки в течение текущего года. А экспорт нефти из РФ в этот же период составлял порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки. На третьем же месте здесь идет Ирак, поставляющий в Китай примерно 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

«Похоже, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию в попытках занять первое место в этом году», — сказала агентству аналитик Vortexa Серена Хуан (Serena Huang).

США вложили в Москву миллиарды долларов

При этом, по оценке компаний, расстановка лидеров вот-вот сможет снова поменяться, и импорт нефти Китаем из Саудовской Аравии в ноябре составит 2,13-2,24 миллиона баррелей в сутки, а из России — лишь на уровне 1,49 миллиона баррелей в день. По словам источников агентства, это связано с тем, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco в октябре снизила цены на нефть для азиатских потребителей.

«Это гонка на равных, и еще предстоит выяснить, кто станет окончательным победителем», — резюмировала Хуан.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, — одна из немногих стран, которая увеличила закупки в нынешнем году. Так, согласно данным главного таможенного управления страны, Китай за первые 10 месяцев этого года импортировал 458,56 миллиона тонн нефти, что на 10,6% больше, чем за этот же период 2019 года. Рейтер отмечает, что это связано с тем, что покупатели максимально использовали низкие цены в начале этого года, а спрос на топливо восстановился во втором квартале вместе с китайской экономикой в ​​целом.

Видео дня. Пенсионерам предложили ограничить размер онлайн-переводов