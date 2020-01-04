Сотрудников банков, страховых компаний, туристических агентств в ближайшем будущем могут заменить роботы. Об этом рассказали специалисты ВНИИ труда.

По словам экспертов, в первую очередь роботизация может коснуться сфер, где работники выполняют «стандартизированные» услуги, в том числе оформляют документы и продают услуги, пишет «Российская газета».

Уже сегодня можно удаленно открыть банковский счет, купить билет на самолет или оформить страховку. Кроме того, автоматизированные системы на основе ИТ-технологий всё чаще выполняют функции кассиров, контролеров, продавцов или охранников.

Роботы также могут оставить без работы сотрудников, занимающихся вводом и обработкой информации, — администраторов, помощников и других. Современные технологии позволяют работать с большими объемами данных гораздо быстрее человека.

Вместе с тем эксперты отмечают, что на смену функциям, освоенным роботами и другими автоматизированными комплексами, придут более сложные задачи, выполнить которые сможет только человек.

В конце августа стало известно, что три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасается такого развития событий.