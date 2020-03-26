Все новости на карте

Медицинский центр в Коммунарке готов к ухудшению ситуации с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медцентра Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер.

По словам Проценко, в больнице 800 коек, 600 из них можно превратить в реанимационные. У каждой койки расположена консоль с кислородной точкой.

Медик заявил, что Россия должна готовиться к итальянскому сценарию эпидемии. По его словам, в ситуации с коронавирусом лучше перестраховаться, чем потом «кусать локти».

Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии

Проценко предположил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину-конец следующей недели.

«Я думал, что он будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина–конец следующей недели», — сказал главврач.

По мнению специалиста, снизить число заболевших помогут принятые меры по карантину. Чем они будут жестче, тем эффективнее будет борьба с пандемией.

Как сообщал «Рамблер», за прошедшие сутки в России зарегистрированы 182 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 840 человек в 56 регионах России. Большинство случаев зафиксировано в Москве — 546. Жертвами вируса стали два человека. 38 пациентов выздоровели.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?