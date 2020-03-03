Россияне с подозрением на коронавирус имеют возможность отказаться от госпитализации, а принудительно отправлять граждан на карантин в сопровождении сотрудников правоохранительных органов никто права не имеет. Решение об этом может вынести только суд, рассказала в интервью «Ленте.ру» управляющий партнер «Адвокатской Группы Онегин» и специалист по праву в сфере медицины Ольга Зиновьева.

«Никакого внесудебного решения о принудительных манипуляциях с гражданином быть не может. Даже в условиях карантинных мер», — заявила она.

Юрист пояснила, что врач не может помешать пациенту покинуть больницу, если тот захочет. Он имеет право лишь разъяснить лицу, находящемуся в карантине, обязанность оставаться в медучреждении, и в случае отказа последнего проинформировать заведующего отделением, который, в свою очередь, должен сообщить главврачу.

«Дальше уже должны предприниматься меры в рамках карантинных мероприятий. То есть, если пациент действительно несет собой угрозу — вплоть до принудительных мер по решению суда», — добавила Зиновьева.

Она привела в пример решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, который вынес решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной. При этом данное решение подлежало немедленному исполнению, и на выходе из здания суда россиянку ожидала машина скорой помощи, которая доставила ее в больницу.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее якобы обманом поместили в карантин по коронавирусу. 11 февраля девушке удалось сбежать, замкнув электроцепь и взломав замок. Через два дня стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в суд с иском на Ильину. 16 февраля Ильина рассказала, что сдала платные анализы, которые не выявили у нее коронавируса и других инфекций.

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