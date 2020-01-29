Названы последствия смены правительства на российский мегапроект. Перемены во власти не окажут негативного влияния на строительство моста через реку Лену в Якутии. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов, его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен, что изменения не повлияют на реализацию проекта строительства моста через Лену в негативную сторону. Потому что лично президентом Российской Федерации оказана поддержка этому проекту», — указал Солодов.

Он добавил, что строительство стартует как только закончится проектирование моста, но точных сроков не назвал.

Автомобильный и железнодорожный мост через Лену в районе Якутска объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Планируется, что при наличии средств строительство моста будет завершено к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс. По предварительным расчетам, стоимость объекта составит 82,9 миллиарда рублей.

Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку в середине января. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.

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