Представитель Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань рассказал, что одним из последствий нового китайского коронавируса может стать фиброз легких. Об этом сообщает РИА Новости.

При фиброзе в легких образуются полоски соединительной ткани, мешающие нормальной работе органа.

По словам Цинъюаня, чаще всего люди, излечившиеся от коронавируса, не сталкиваются с последствиями болезни. Однако у пациентов, перенесших крайне тяжелую форму заболевания, начинаются проблемы с легкими.

Врач подчеркнул, что способность легких к восстановлению очень высока, поэтому и фиброз не так страшен.

У некоторых переболевших пациентов развилась депрессия, в таких случаях необходимо обращаться за психологической помощью.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 213 человек, общее число заболевших в Китае составило 9 731, а выздоровел 171 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Общее число заболевших за границей днем в пятницу, 31 декабря, достигло 101 человека.

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