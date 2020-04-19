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Поражение легких, которое вызывается COVID-19, может иметь последствия даже для выздоровевших пациентов. Некоторым, возможно, будет уже трудно заниматься спортом, хотя в большем риске оказались курильщики. Об этом URA.RU рассказали главный внештатный пульмонолог Минздрава HA Сергей Авдеев и доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

У зараженных коронавирусом наблюдаются разные симптомы поражения легких, говорит Авдеев. У кого-то может вообще не быть признаков, а у кого-то — появиться тяжелая дыхательная недостаточность, нехватка кислорода.

«Последствия после излечения могут быть, но они необязательны. Возможно, после тяжелых форм может остаться легочный фиброз. В этом случае спортом, например, не то что бы нельзя, а просто сложно заниматься. Дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки», — объяснил пульмонолог.

При этом он подчеркнул, что однозначно говорить о каких-либо последствиях коронавируса рано, с момента его появления прошло слишком мало времени.

Рамблер

В качестве примера Авдеев напомнил о пандемии H1N1 («свиной грипп»), которым переболели «десятки и сотни тысяч».

«Но у большинства людей, перенесших вирус, последствий нет. Здесь, возможно, будет то же самое», — добавил собеседник агентства.

COVID-19 может вообще не оставить никаких изменений в легких человека, подтверждает Сергей Бабак, но, с другой стороны, говорить о последствиях действительно рано.

«Нужно понимать, что любая пневмония, перенесенная человеком, может накладывать ограничения. Все зависит от возможностей легких. Они имеют большой потенциал, но? если он будет исчерпан, бесследно это не пройдет. Например, если у человека происходит небольшое сжатие легкого, необходимый для газообмена объем воздуха уменьшится. Из-за этого при быстрой ходьбе или беге может появляться одышка, ощущение нехватки воздуха», — пояснил врач.

В зоне риска при таком раскладе оказываются курильщики. По словам Бабака, никотин и табачные смолы сами по себе вызывают поражение легких. А если к этому добавится еще что-либо (например, тот же вирус), процесс будет еще более тяжелым.

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