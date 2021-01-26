Самые частые осложнения касаются жизненно важных органов — сердца и легких.

Среди тех, кто переболел коронавирусом, растет число чувствительных к изменениям погоды. Об этом рассказала журналистам терапевт Наталья Зубарева.

Среди ее пациентов, перенесших коронавирус, есть те, кто стал замечать изменения атмосферного давления, а также возникают обострения хронических болезней при резких переменах погоды.

Как пояснила доктор, случаются даже инфаркты и инсульты, поскольку в основном обострения касаются патологий сердечно-сосудистой системы, а также нередко обостряется астма.

По мнению Зубаревой, организм способен реагировать на изменения погоды, а уровень стресса гомеостаз начинает давать сбой. Чем больше ослаблена система, тем сильнее риск. После коронавируса наиболее слабы легкие и сердце, поэтому именно по этим органам приходится основной удар.

Бороться с таким состоянием, как бы банально это ни звучало, поможет снижение уровня стресса, а также поддержание нормального уровня витаминов и минералов в организме. Тут на помощь должны прийти, прежде всего, натуральные продукты, а не витамины из аптеки.

Очень важно при ухудшении состояния не надеяться на авось, а своевременно обратиться за помощью. Если есть подозрения на инфаркт или инсульт, следует срочно вызвать скорую.

Ранее появились данные о смертности от нового штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.