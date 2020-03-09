Перевозка пассажиров стала лидером среди сфер, где трудятся самозанятые россияне. Об этом в понедельник, 9 марта, телеканалу RT рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Этой работой заняты 16,5% тех, кто сообщил о виде деятельности в приложении «Мой налог». Сдача квартир в аренду приносит доход 5,1% гражданам, в сфере строительства заняты 4,8% самозанятых россиян. 3,1% зарабатывают репетиторством, в маркетинге и рекламе работают 2,9% самозанятых.

Средняя сумма чека, выписываемого за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

«Из не участвующих в проекте регионов Российской Федерации большинство выразило желание присоединиться к эксперименту по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», — добавили в пресс-службе ФНС.

В январе мэрия Москвы сообщила, что среди самозанятых жителей столицы самыми популярными сферами деятельности стали фотография, услуги по уборке помещений и хендмейд.

В конце декабря специалисты установили, что россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации.

По состоянию на февраль 2020 года в России насчитывается 465 тыс. зарегистрированных самозанятых.