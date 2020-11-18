Специалисты аналитической компании Economist Intelligence Unit провели исследование и назвали подрожавшие в результате пандемии коронавируса города. Рейтинг возглавили Париж (Франция), Гонконг (Китай) и Цюрих (Швейцария). О результатах сообщает издание Inc. со ссылкой на официальный доклад экспертов.

В компании проанализировали динамику цен в 133 городах с начала 2020 года. Оказалось, что Париж, Гонконг и Цюрих переместили на четвертое и пятое места списка лидеров прошлого года — Сингапур и Осаку (Япония). Аналитики связывают такое положение с оттоком иностранных рабочих, которые уехали домой после начала пандемии. За Осакой в рейтинге разместились Тель-Авив (Израиль), Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Лос-Анджелес (США) и Копенгаген (Дания). При этом, по данным BBC, наибольшее подорожании специалисты заметили в Тегеране (Иран), который в сравнении с 2019 годом поднялся на 27 позиций.

В рейтинг дешевых городов вошли Алматы (Казахстан), Каракас (Венесуэла), Лусака (Замбия), Ташкент (Узбекистан) и Дамаск (Сирия). Что касается Москвы, то она заняла в списке 106 место. Аналитики отмечают, что в сравнении с прошлым годом жизнь стала дешевле в городах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы.

Эксперты также проанализировали спрос на продукты и услуги в крупных городах и пришли к выводу, что из-за коронавируса выросла стоимость туалетной бумаги, макаронных изделий, а также алкоголя, табака и компьютерной техники. При этом одежда и обувь потеряли в цене. В целом специалисты не заметили резких скачков в динамике. Они заявили, что во время пандемии цены на товары оставались стабильными.

Ранее в ноябре эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. Специалисты считают, что в список главных тенденций войдут светлые тона и многофункциональные пространства, которые будут легко трансформироваться в офисы. По мнению аналитиков, возрастет спрос на домашние тренажеры и площадки для пикников, беседок и небольших огородов.

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