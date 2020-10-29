В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика».

Об этом сообщают «Дни.ру».

Лауреаты смогут принять участие в специальной образовательной программе и поработать с одним из наставников конкурса.

Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, больше половины победителей — младше 40 лет. По его словам, в политику идут молодые люди со свежими идеями.

«Не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», — добавил он.

Победителями конкурса стали представители многих регионов. В число лучших вошли Ольга Бороненко из Москвы, Алексей Волоцков из Волгоградской области, Артем Кольцов из Петербурга, Юлия Оглоблина из Мордовии и другие.

Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреат первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа стала заместителем начальника управления кадров Федеральной налоговой службы.