Россиянки в качестве подарка на Международный женский день хотят получить ювелирное украшение, косметику и парфюмерию. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для размещения объявлений «Авито».

«Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23% нужны туристические путёвки. Гаджеты интересны только 16% женщин», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что число мужчин, которые собираются в этом году поздравить женщин с 8 марта, выросло по сравнению с прошлым годом на 3% — до 93%.

В феврале эксперты выяснили, что одежда, а также средства для бритья стали самыми популярными подарками на 23 Февраля.

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