Специалисты портала hh.ru по заказу Минздрава провели исследование, в результате которого выяснили, сотрудники каких профессий болеют чаще всего.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования 77% сотрудников российских компаний чаще всего болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

При этом уточняется, что больше всех простудным заболеваниям подвержены представители IT-сферы (90%). На втором месте — преподаватели (86%), на третьем — медики (77%).

Кроме того, специалисты отметили, что 29% работников сферы здравоохранения и 26% учителей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — пояснила ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова.

Проблемы с опорно-двигательной системой распространены в IT-сфере (30%), в госструктурах (24%) и среди медиков (23%).

25% программистов и системных администраторов, а также 21% медиков и 20% педагогов, страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.

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