Почти половина россиян (48,4 процента) предпочитают садиться в самолетах на места у иллюминатора. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Путешественники признались, что выбирают такие кресла в основном из-за их удобства. В то же время 27,5 процента пассажиров любят сидеть у прохода, поскольку эти места позволяют им вставать, вытянуть ноги и расположиться более комфортно.

Кроме того, выяснилось, что 13,9 процента опрошенных отдают предпочтение местам с увеличенным пространством для ног, а кресла в середине ряда выбирают всего 6,5 процента путешественников.

Также оказалось, что 31,3 процента респондентов любят сидеть в середине самолета, 25,2 процента — в носовой части, а 7,5 процента — в хвосте.

В феврале стало известно, что пассажиры могут минимизировать риск получения травм в случае крушения самолета, выбирая определенные места. Например, выяснилось, что безопаснее всего сидеть в хвостовой части воздушного судна. При этом самый высокий показатель смертности — 39 процентов — зафиксирован в середине лайнера.

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