СПОРТ

Названы лучшие в мире спортсмены 2019 года

05:45 18/02/2020

Аргентинский футболист Лионель Месси и британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон признаны лучшими спортсменами прошлого года, сообщают «Известия».

Спортсменам вручили награды в рамках премии Laureus. Торжественная церемония вручения состоялась накануне в Берлине. Отмечается, что Месси стал первым в мире футболистом, которому присвоили эту награду. Легендарный футболист на церемонию не пришел, но записал видеообращение со словами благодарности. «Это большая честь стать первым, кто выиграл эту награду, будучи спортсменом из командного вида спорта», – заявил Месси.

А знаменитый гонщик Хэмилтон уже получал эту награду. В 2008 году ему вручили статуэтку Laureus в номинации «Прорыв года». Спортсмен известен не только своими профессиональными успехами, но и неравнодушием к происходящему. Хэмилтон собирался пожертвовать крупную сумму на борьбу с пожарами в Австралии.

Ранее лучшим в мире спортсменом-бойцом смешанного стиля объявили россиянина Хабиба Нурмагомедова. Он превзошел своих соперников — Джона Джонсона и Генри Сехудо.



