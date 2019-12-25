Журнал Forbes составил список из 12 самых лучших книг 2019 года по версии российских читателей. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте рейтинга оказался триллер греческого писателя-дебютанта Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент». На второй позиции — книга Дины Рубиной «Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади», второй том романа о любви врача Аристарха Бугрова и редактора крупного издательства Надежды. Третьим самым успешным романом года назван драматичный детектив норвежского писателя Ю Несбе «Нож» о мрачном сыщике Харри Холе.

В список самых продаваемых романов года также вошли «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта, «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина, «Брисбен» Евгения Водолазкина, «Чужак» Стивена Кинга, «Другая правда, том 1» Александры Марининой, «Дом, в котором горит свет» Эльчина Сафарли, «Пока течет река»Дианы Сеттерфилд, «Дарующий звезды» Джоджо Мойеса, «Пищеблок» Алексея Иванова.

Ранее журнал Forbes назвал наиболее высокооплачиваемых литераторов в мире. На первой строчке в 2019 году оказалась британская писательница Джоан Роулинг. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей). Второе место занял Джеймс Паттерсон, получивший 70 миллионов. На третьей позиции — бывшая первая леди США Мишель Обама, впервые оказавшая в рейтинге. Ее мемуары были проданы тиражом более чем 10 миллионов копий.

Видео дня. Женщина получила срок за дочь, снявшуюся в порно