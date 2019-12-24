Роскачество провело проверку популярных китайских фейерверков и назвало лучшие. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Нарушений параметров качества и безопасности этих изделий выявлено не было. Несоответствия были обнаружены только в одном товаре, фактическое время работы которого оказалось примерно на 5 секунд меньше, чем то, что было заявлено на упаковке.

«Жесткий контроль ввоза, сертификация, лицензирование — все эти защитительные механизмы работают на благо конечного потребителя пиротехнических изделий — наших граждан», — указал президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев.

Ранее в середине декабря сообщалось, что продаваемые в России искусственные елки могут содержать опасный для здоровья человека формальдегид. Его нашли в марках «Сказка с инеем», Tiara, «Тоскана» и «Триумф». Еще у пяти изделий замечен токсичный ацетальдегид, но его концентрация не превышала максимально допустимого уровня.

Видео дня. Массовое отравление: детей накормили конфетами с плесенью