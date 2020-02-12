Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал результаты нового мониторинга. В нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России.

В пятерку лучших практик с 3 по 9 февраля попали конкурсы для классных руководитель (Ульяновская области), привязка стипендий студентов к прожиточному минимуму (Магаданская область), комплексный осмотр в одно посещение (Ярославская область), мнение детей об игровых площадках (Мурманская область) и расширение возможностей использования регионального материнского капитала (Московская область).

Отмечается, что топ-5 формируется на основе экспертных оценок по охвату, результату для граждан, уровню вовлеченности, эффиктивности затрат, инновативности, неординарности и тиражируемости практики.

Ранее ЭИСИ отмечал проекты Краснодарского края, Московской, Магаданской, Сахалинской и Мурманской областей.

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