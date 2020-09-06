Самые высокие показатели по уровню занятости населения зафиксировали в Чукотском автономном округе — число занятых жителей составило 74,3 процента. Это следует из данных Росстата.

Организация измерила уровень занятости населения старше 15 лет за второй квартал этого года.

Второе место по уровню занятости населения занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 71,7 процента, далее по списку — Магаданская область, где выявили 68,4 процента занятого населения.

Также уточняется, что 67,9 процента занятых людей живет в Ханты-Мансийском автономном округе, 67,7 — в Камчатском крае.

В столице доля занятого населения составила 66,3 процента, а Санкт-Петербурге — 65,5 процента.

Низкие показатели зафиксировали в Северной Осетии, Дагестане и Карачево-Черкессии, сообщает «Москва 24».