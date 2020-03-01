В рейтинге российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году, составленном RT на основе данных Росстата, лидирует Санкт-Петербург — 8,7 брака на 1000 человек.

За ним идет Севастополь (8,4), на третьем месте Камчатка и замыкает четверку лидеров Приморский край и Иркутская область (по 7,3).

Лидеры антирейтинга Ингушетия (3,9), Ленинградская область (4,1), Дагестан и Северная Осетия (по 4,5), Карачаево-Черкесия (4,6).

По сравнению с 2018 годом заключать брачный союз россияне стали чаще, тогда количество браков составляло 6,2. Однако в целом за последние 10 лет официально регистрировать отношения стали реже. Так, в 2009 году в России на 1000 человек заключались 8,46 брака.

Такую тенденцию эксперты объясняют демографическим кризисом 90-х, поколение которых сейчас находится в периоде традиционного вступления в брак.

Ранее ученые НИУ Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что психологическое благополучие женщин, состоящих в третьем браке, значительно выше, чем показатели тех, кто вышел замуж в первый или во второй раз.