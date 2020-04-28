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В ряде региональных следственных управлений Следственного комитета России (СКР) увеличивается число нераскрытых преступлений. Об этом во вторник, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Регионы назвал во время оперативного совещания председатель СКР Александр Бастрыкин, отметив, что Забайкальский, Ставропольский, Красноярский край, Республика Хакасия и Ингушетия, а также Амурская, Иркутская, Ленинградская, Калининградская, Саратовская и Свердловская области стали лидерами по числу уголовных дел об убийствах, которые были приостановлены следователями.

Руководителям региональных управлений поручено разобраться в ситуации и в течение месяца доложить о результатах.

2 апреля сообщалось, что Бастрыкин возбудил дело против двух офицеров МВД, которые были задержаны за крупную взятку. Задержанные офицеры совместно со старшим следователем по особо важным делам, полковником юстиции Александром Брянцевым были задержаны по делу о получении взятки в десять миллионов рублей.

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