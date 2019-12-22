Жители России в опросе, проведенном сервисом покупки билетов Tutu.ru, раскрыли источники своего новогоднего настроения.

В первую очередь респонденты упомянули елки, гирлянды, украшения в доме и на витринах. Все эти атрибуты создают праздничную атмосферу для 40% россиян.

Запах мандаринов настраивает на новогодний лад 7% опрошенных, столько же вдохновляются просмотром фильмов вроде «Иронии судьбы…», «Елок», тематических передач и концертов.

В равной степени (по 6%) праздничное настроение россиянам приносят покупка подарков, подготовка стола и блюд, а также новогодние ярмарки в Европе.

Меньше на новогоднее настроение респондентов способны повлиять бой курантов и ежегодное поздравление президента (4%), брызги шампанского (2%), фейерверки (1%) и выбор костюма на вечеринку (1%).

При этом 21% россиян и вовсе ответили, что не любят Новый год, поэтому атмосферу праздника им создать не поможет ничего.

Ранее сервис Tutu.ru выяснил, почему россияне не любят новогодние праздники. Среди них — траты на подарки и большой объем отчетности на работе.