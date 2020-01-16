Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа.

Финалистами проекта стали 30 человек. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек –Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края.

Первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа прошел 15-16 января на площадке Дальневосточного федерального университета. Участие в полуфинале приняли 250 человек.

«Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Полуфиналисты решали управленческие кейсы разной степени сложности. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы, а также состоялись встречи с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» — ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком».

Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

Список финалистов опубликован на сайте АНО «Россия — страна возможностей».

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