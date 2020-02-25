Названы города России с самым грязным воздухом — это Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток. Об этом говорится в отчете компании IQAir за 2019 год.

Также в список попали Геленджик, Тольятти, Москва, Саранск и Санкт-Петербург. Среди всех столиц Москва заняла 70 место из 85, а Россия в общемировом рейтинге оказалась 81 из 98 государств, по которым составляли отчет. В целом, в масштабах страны, это свидетельствует об относительно низкой загрязненности воздуха.

Согласно отчету компании, самыми загрязненными городами мира стали Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Улан-Батор (Монголия), Кабул (Афганистан), Джакарта (Индонезия), Катманду (Непал), Ханой (Вьетнам), Манама (Бахрейн), Пекин (Китай) и Ташкент (Узбекистан).

Эксперты компании подчеркивают, что состояние воздуха может сильно меняться с течением времени. Например, недавно Красноярск оказался первым в мире среди мегаполисов по уровню загрязнения воздуха из-за так называемого «черного неба». Однако впоследствии ситуация там несколько улучшилась, и Красноярск уступил свое первенство в антирейтинге другому городу.

При составлении отчета исследователи уделяли особое внимание частицам PM2.5, которые представляют наибольшую угрозу для организма. Они влияют на кровеносную систему человека и в больших количествах способны привести к астме, раку легких и болезням сердца.

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