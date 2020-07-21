В список попали всего 6 мегаполисов.

На первом этапе международное авиасообщение может возобновиться только из шести российских городов. В список попали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Как сообщают «Известия», такое предложение в правительство направил заместитель министра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько.

Города для списка выбирались по географическому принципу – были определены аэропорты в каждом макрорегионе страны. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России должны будут составить список стран, в которые можно будет летать из указанных городов. Далее эти списки необходимо будет согласовать с региональными подразделениями Роспотребнадзора. Источник издания в крупном аэропортовом холдинге сообщил, что до полного восстановления международного авиасообщения указанные города станут внутригосударственными хабами: улететь за границу можно будет только из них.

Каждые две недели Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию в странах, в которые разрешили полет, и отправлять в МИД перечень тех государств, куда россияне смогут летать из любого международного аэропорта. Это означает, что из аэропортов в других регионах, которые не попали в список, улететь за границу можно будет не раньше середины августа.