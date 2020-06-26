В пятерку лидеров столица все же попала.

Москва заняла четвертое место в рейтинге российских городов, куда бы туристы хотели поехать. Столицу обогнали Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Пятое место получил Волгоград. Опрос проводил сервис «Яндекс.Путешествия», пишет «Коммерсантъ».

Всего в рейтинге 16 городов. В десятку, помимо названных, вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород.

Среди участников опроса почти половина (44%) запланировали двухнедельный отдых в этом году, 32% рассчитывают на неделю и 14% — на отпуск от трех недель и более.

Также, согласно опросу, подавляющее большинство (81%) собирается соблюдать все меры предосторожности, в том числе сохранять социальную дистанцию и проводить тщательную дезинфекцию.