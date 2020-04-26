Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в оперативном штабе региона.

В частности, в Одинцово зарегистрировали еще 52 случая, всего случаев 597, в Люберцах количество заболевших возросло до 523 (+41), в Красногорске — 431 (+36).

Всего в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 69 человек.

Отмечается, что 1703 случая заболевания выявлено у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Подмосковье, среди них них 858 жителей Москвы.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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