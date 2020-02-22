Своей главной целью в жизни российские мужчины назвали материальное благополучие семьи. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые публикует РИА Новости.

Также, по информации специалистов, мужская половина населения стремится к рождению ребенка и приобретению собственного жилья. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 59 процентов представителей мужского пола считают регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни.

Треть (31 процент) опрошенных признались, что официальное оформление отношений в ЗАГСе — это желательное мероприятие, а еще 10 процентов респондентов вообще не считают это необходимостью.

26 августа стало известно, что в России сохранится демографический перевес в сторону женщин. Об этом сказано в прогнозе Росстата до 2036 года. Отмечается, что в 2019 году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин. Единственным исключением останется Чукотка.

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