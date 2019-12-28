Почти четверть россиян надеются на карьерный рост или повышение зарплаты в Новом году, показало исследование экспертов «Авито». Более 30% респондентов в 2020 году планируют сделать ремонт и сменить автомобиль. Примерно 13% мечтают открыть собственный бизнес, отмечает РИА Новости. 23% заявили, что не планируют ничего менять в своей карьере.

О переезде в другой город или другую страну задумались 6% и 2% соответственно. С 9% до 14% выросло число желающих получить водительские права.

Что касается крупных покупок, россияне мечтают об электронике, крупной бытовой технике для дома или дачи, а также мебели.

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