Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе стали 60 человек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Региональный полуфинал проходил в Москве 22 и 23 февраля. В числе финалистов 48 человек представляют Москву, 6 — Московскую область, по одному участнику из Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также один финалист из Санкт-Петербурга.

Директор организации Алексей Комиссаров отметил, что всего приглашения в суперфинал получили 270 человек. «В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций — «Здравоохранения», «Наука» и «Финансы и технологии» — по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов», — рассказал он.

По словам Комиссарова, состав участников полуфинала был очень разнообразным: среди конкурсантов немало многодетных отцов и матерей. В течение двух дней они решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Суперфинал конкурса пройдет 27-31 марта в Сочи.

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