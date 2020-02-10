Объявлены имена 60 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Южного и Северо-Западного федеральных округов.

Финалистами в ЮФО стали 30 участников. Из них 10 человек представляют Краснодарский край, восемь — Ростовскую область, четыре финалиста из Волгоградской области, по два из Крыма, Астраханской области, Адыгеи и Калмыкии, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Всего участие в полуфинале приняли 248 конкурсантов. В течение двух дней полуфинала участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Также традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Из России с любовью» для полуфиналистов провел один из наставников конкурса — генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин. Он рассказал о стратегии и корпоративной культуре компании SPLAT, поделился опытом развития бизнеса на региональном, национальном и международном рынке, а также упомянул о важности прямого контакта с клиентами, репутации и сохранении личного бренда.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний — холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ПАО «Россети» встретились с участниками конкурса в Ростове-на-Дону. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Южном федеральном округе, возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым финалистом или участником конкурса.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил теплую и одновременно деловую атмосферу, в которой проходят полуфинальные мероприятия в нынешнем году. По его словам, это само по себе является свидетельством того, что конкурс развивается и становится более привлекательным.

«С каждым сезоном количество участников растет, а их отношение к конкурсу становится более ответственным. Многие к нему теперь готовятся на протяжении нескольких месяцев, чтобы лучше показать свои качества и способности», — отметил Комиссаров.

Он также подчеркнул, что практическую пользу от проведения конкурса получают не только его участники, но и регионы, которые они представляют.

«Мы видим, что региональные власти и местные компании активно присматриваются к полуфиналистам, просят у нас их резюме. И сейчас очень многие успешные участники остаются работать в родном регионе, и более того, кто-то даже возвращается на малую родину из столицы», — рассказал Комиссаров.

Также объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга.

«Всего в полуфинале в Северо-Западном федеральном округе приняли участие 284 конкурсанта из девяти регионов. Среди полуфиналистов много железнодорожников, нефтяников, медиков, преподавателей вузов и индивидуальных предпринимателей. Конкуренция за выход в финал была очень высокой, эксперты отметили сильный уровень конкурсантов. По итогам испытаний в суперфинал вышли только представители Санкт-Петербурга, показав наилучший результат», — сообщил замгенерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СЗФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Также в полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Мастер-класс «Возможности, сложности и условия использования искусственного интеллекта на практике» провел руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса, член рабочей группы по разработке национальной стратегии России по развитию искусственного интеллекта Александр Крайнов.

Нововведением этого сезона стало то, что уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями. В Санкт-Петербурге такую встречу провел Дмитрий Конов, председатель правления СИБУР.

«Я ищу интересных людей, а не конкретного человека с 12,5 годами опыта в этой индустрии, определенным набором академического образования и ответами на заданные вопросы. Мне интересно, насколько они подходят нам и нашим задачам на этот момент времени. Здесь есть несколько кандидатов, с которыми мы хотели бы поработать», — рассказал Конов.

Встречи с полуфиналистами также провели представители различных дочерних подразделений ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлектроника».

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

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