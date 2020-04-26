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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург описал два возможных сценария развития ситуации с коронавирусом в России.

В эфире НСН он отметил, что вирус может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины.

В другом случае коронавирус может превратиться в аналогичный кори вирус, который «на протяжении всей истории человечества один и тот же», сказал Гинцбург, пояснив, что тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок.

Однако, сейчас пока нельзя говорить о том, каким путем пойдет заболевание. За штаммами вируса нужно наблюдать, считает эксперт.

«Нужно провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно», — заключил Гинцбург.

Рамблер

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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