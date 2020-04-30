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Одинцово и Люберцы остаются лидерами по числу заболевших коронавирусом в Подмосковье.

По данным оперативного штаба Московской области, в Одинцово число зараженных достигло 743 человек, в Люберцах — 672, на третьем месте находится Красногорск с 554 заболевшими.

При этом за прошедшие сутки наибольшее число заражений зафиксировано в Балашихе — 81 человек. В Красногорске число инфицированных выросло на 47 человек, в Мытищах — на 35 человек.

В Подмосковье за весь период пандемии выявили 11 710 случаев коронавируса. Более тысячи заболевших были приезжими из Москвы. Выздоровели 430 человек, скончались 93 пациента.

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