Источники дохода интеллектуала Александра Друзя — пенсия, консультации, корпоративные мероприятия, тренинги, лекции, реклама и дивиденды. Об этом сообщает «Комсомольская правда». На днях, как сообщал «Рамблер», журналистка Елена Ханга заявила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей, и жить исключительно на эти деньги она не смогла бы. Александр Друзь, комментируя заявление Ханги, подтвердил, что прожить на такие деньги невозможно, и добавил, что его пенсия меньше, чем у журналистки. Друзь не назвал ее размер, однако «Комсомольская правда» еще в марте сообщала, что пенсия звезды телешоу «Что? Где? Когда?» составляет 15 тысяч рублей. Тогда же сообщалось, что Александр Друзь получает по 100-200 тысяч рублей за консультации для авторов игровых телепрограмм, по 300 тысяч рублей — за ведение корпоративных мероприятий, по 300-500 тысяч рублей — за проведение тренинга и чтение лекции, от миллиона рублей — за рекламный контракт. Также интеллектуал получает дивиденды, размер которых неизвестен.

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