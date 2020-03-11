В России профессии инженера, учителя и врача вошли в топ-10 дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В топ-20 списка вошли профессии программиста, повара, художественного руководителя, специалиста по кадровому делопроизводству и оператора службы управления движением судов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал отмирающие профессии.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.

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