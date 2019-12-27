Режиссера и актрису Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Об этом сообщается на сайте театра «Современник».

Отмечается, что траурная церемония прощания состоится в театре в тот же день в 11:00.

Волчек похоронят рядом с могилой ее первого супруга Евгения Евстигнеева, уточняет Telegram-канал Baza. Такое решение принял их сын, режиссер Денис Евстигнеев.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Актриса стала режиссером «Современника» в 1971 году, позже работала художественным руководителем театра.

Видео дня. Обнаженные хоккеистки снялись для эротического календаря