Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, сообщили в храме.
«Отпевание состоится в среду, его возглавит протопресвитер Владимир Диваков в сослужении духовенства храма», — передает РИА «Новости» слова одного из служителей храма.
Время начала траурной церемонии уточняется.
По поводу места, где похоронят священника, собеседник агентства затруднился ответить: «только вчера все случилось».
Напомним, в воскресенье стало известно о смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.
Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.
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