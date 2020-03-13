Как сообщает портал Mpravda.com, на территории РФ осуществляется сборка до 95% легковых транспортных средств, реализуемых на российском рынке. Но при этом степень локализации производства составляет не больше 50%. Соответственно, минимум «половины цены» любого автомобиля напрямую зависит от валюты.

По мнению Дмитрия Андреева, уже в апреле 2020-го автопроизводители заметно скорректируют свои прайсы. Ожидается, что прибавка в цене составит около 5%. Но процесс будет происходить поступательно, поэтому в итоге к концу года стоимость новых авто вырастет примерно на 10-15%. Одновременно с тем, суммарные объемы продаж за 12 месяцев сократятся примерно на 6-9%.

В качестве примера генеральный директор Autospot.ru приводит бестселлер в сегменте SUV на авторынке РФ — Hyundai Creta. Сейчас кросс можно купить по цене от 998 000 рублей. Производство этого вседорожника локализовано на 40%. Если курс доллара повысится на 10%, то стартовая стоимость корейского паркетника составит около 1 037 920 рублей (+4%).

«Максимально подорожают автомобили, сборка которых осуществляется за пределами РФ. К их числу относятся: представители бренда Volkswagen — внедорожник Touareg, пикап Amarok и седан Passat; японские Sizuki SX4 и Vitara; чешский Skoda Superb», — пишет издание «Новые автомобили».

Сильно подорожают и легендарные внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Mitsubishi L200 и некоторые другие модели, включая «бюджетники» вроде Kia Picanto. Меньше всего «обвал» рубля скажется на стоимости отечественных автомобилей брендов Lada и УАЗ.