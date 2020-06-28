Жители Тувы активнее других участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию России — там проголосовали уже 48,2 процента избирателей. Самая низкая явка в Сибирском федеральном округе зафиксирована в Иркутской области, сообщает ТАСС.

«Наиболее активно голосуют удаленные Тоджинский и Тере-Хольский районы, там на участки пришли более 80-ти и 66 процентов избирателей соответственно», — рассказали агентству в избиркоме Тувы.

Кроме того, активно голосуют жители Кемеровской и Омской областей. Там участие в голосовании приняли уже 795,9 и 528 тысяч человек соответственно — около трети от общего числа избирателей.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечению двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.