Легендарные актеры Георгий Жженов, Петр Вельяминов и Михаил Козаков были агентами КГБ. Об этом, как сообщает украинское издание «Гордон», в своей книге написал подполковник КГБ в отставке Владимир Попов.

72-летний Владимир Попов, как сообщал «Рамблер», был сотрудником Комитета государственной безопасности СССР в 1972-1991 годах. Он работал в отделах, которые курировали творческие союзы, международное спортивное сотрудничество и выезжающих за границу.

Недавно Попов завершил работу над документальной книгой «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ». Он позволил «Гордону» опубликовать несколько глав из нее. В той, что называется «КГБ инфильтрирует телевидение», Попов заявил, что актеры Георгий Жженов, Петр Вельяминов и Михаил Козаков были агентами КГБ с многолетним стажем сотрудничества.

По его словам, Жженов и Вельяминов были завербованы, когда отбывали заключение в советских исправительно-трудовых лагерях (первый — за антисоветскую агитацию и пропаганду, второй — за призывы к капитуляции перед фашистами под Москвой в 1941 году), а Козаков — на патриотической основе.

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