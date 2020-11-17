Сегодня, 17 ноября, в Москве пройдет церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Она состоится с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре.

«Церемония прощания с художественным руководителем театра, народным артистом СССР Арменом Борисовичем Джигарханяном состоится 17 ноября с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре п/р Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 17», — сообщают в пресс-службе театра.

Уточняется, что мероприятие пройдет в открытом формате. При этом поклонников актера просят соблюдать все меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября, на 86-м году жизни. Его друг Артур Согомонян уточнил, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.