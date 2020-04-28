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Пациент с коронавирусом подлежит обязательной госпитализации, если он проживает с людьми из группы риска: лицами старше 65 лет, беременными женщинами или людьми с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в обновленных временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению инфекции, передает ТАСС.

Также обязательной госпитализации подлежат сами пациенты из групп риска: пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Кроме того, даже при легком течении коронавируса госпитализируют детей до 3 лет и детей до 18 лет, имеющих хронические заболевания.

« [Госпитализируют при] легком течении заболевания у детей в возрасте менее трех лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии», — говорится в рекомендациях.

Как сообщал «Рамблер», к 28 апреля в России выявлено 93558 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 6411 человек. За весь период скончались 867 человек, выздоровели 8456 человек.

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