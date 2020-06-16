В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Туннель, разработанный пензенской компанией, предназначен для дезинфекции: каждый, кто проходит внутри сооружения, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

27 апреля пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин свел к минимуму очные встречи и старается соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, президент встречается очно с некоторыми министрами и представителями банковских структур. Однако все они, как и сам глава государства, предварительно сдают тест на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 16 июня в России выявлено 545 458 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 7284 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.

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